Unreal Engine 4 continua a sorprendere nella nuova tech demo RTX di Nvidia

Leggi su eurogamer

(Di domenica 25 aprile 2021) Epic Games ehanno realizzato, come simbolo della loro eterna collaborazione, unaper l'4, studiata per mettere in mostra le potenzialità della tecnologia RTX. Lain questione, chiamata RTXnology Showcase, è indirizzata a sviluppatori e programmatori, potenzialmente interessati ad arricchire le proprie creazioni con le ultime tecniche. Potete vedere voi stessi lain questione nel video qui di seguito, ma possiamo anticiparvi fin da ora che si tratta di un bel vedere. La RTXnology Showcase mette in risalto tutti gli ultimi strumenti grafici sviluppati dalla società, come RTX Global Illumination (RTXGI), RTX Direct ...