Trovato microtelefono in carcere | era nascosto in una cella di ' Alta sicurezza'

(Di domenica 25 aprile 2021) Nella giornata di ieri è stato ri, e sottoposto a sequestro penale, uncompleto di sim all'interno deldi Palmi. Come riporta la Gazzetta del Sud, infatti, il cellulare è stato scoperto durante una perquisizione straordinaria effettuata dalla Polizia penitenziaria nella sezione di ''. Si indaga per capire se lo ...

Ilera nascosto all'interno di una cella, anche se - almeno per il momento - non è stato reso noto il nome del detenuto. I responsabili rischiano adesso fino a 4 anni di carcere.Ilera nascosto all'interno di una cella, anche se - almeno per il momento - non è stato reso noto il nome del detenuto. I responsabili rischiano adesso fino a 4 anni di carcere.Un telefonino in formato micro, completo di sim, è stato ritrovato ieri nella Casa Circondariale di Palmi. Il ritrovamento è giunto nel corso di una perquisizione straordinaria effettuata dalla Polizi ...GIARRE - Un microtelefono cellulare è stato trovato durante una perquisizione al carcere di Giarre, in provincia di Catania. L'oggetto è stato consegnato ...