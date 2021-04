The Last Of Us Parte 2 entra nella storia: vinti ben 300 premi Game of the Year (Di domenica 25 aprile 2021) The Last of Us Parte 2 è ufficialmente diventato il gioco più premiato nella storia videoludica. La conferma arriva dal tracker online Gameawards.net che registra tutti i premi elargiti ai videogiochi durante le varie premiazioni che avvengono nel corso degli anni, come i Game Awards, i BAFTA, eccetera. L'opera Naughty Dog è riuscita a conquistare, nelle suddette premiazioni, diversi premi come Gioco dell'Anno 2020. Ora, grazie al tracker, abbiamo un numero preciso di statuette vinte ed è decisamente incredibile. The Last of Us Parte 2 ha ottenuto, fino ad ora, ben 300 premi GOTY, diventando così il titolo con più premi ... Leggi su eurogamer (Di domenica 25 aprile 2021) Theof Us2 è ufficialmente diventato il gioco piùatovideoludica. La conferma arriva dal tracker onlineawards.net che registra tutti ielargiti ai videogiochi durante le varieazioni che avvengono nel corso degli anni, come iAwards, i BAFTA, eccetera. L'opera Naughty Dog è riuscita a conquistare, nelle suddetteazioni, diversicome Gioco dell'Anno 2020. Ora, grazie al tracker, abbiamo un numero preciso di statuette vinte ed è decisamente incredibile. Theof Us2 ha ottenuto, fino ad ora, ben 300GOTY, diventando così il titolo con più...

