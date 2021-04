SuperLega, tutto in 48 ore. Lo speciale Sky sui due giorni frenetici del calcio (Di domenica 25 aprile 2021) La rivoluzione del calcio europeo dura appena due giorni. I dodici club che si erano lanciati nell'avventura della SuperLega hanno rapidamente fatto dietrofront, costretti da un'alleanza inedita e compatta formata da tifosi, governi, istituzioni sportive e... Leggi su digital-news (Di domenica 25 aprile 2021) La rivoluzione deleuropeo dura appena due. I dodici club che si erano lanciati nell'avventura dellahanno rapidamente fatto dietrofront, costretti da un'alleanza inedita e compatta formata da tifosi, governi, istituzioni sportive e...

SkyTG24 : L'instant doc 'Tutto in 48 ore', realizzato da @Skytg24 e @skysport, andrà in onda domenica 25 aprile alle 14:30 e… - ZZiliani : Premetto che non è una battuta. #Agnelli, presidente della #Juventus, uno dei club italiani (con Inter e Milan) che… - riotta : I club che lavorano alla #SuperLega non sono certo Biancaneve ma chi fa passare Uefa e Fifa da santuari dello sport… - arditopiave1915 : RT @WazzaFit: È durato più il sequestro di tuo cugino che la tua Superlega cretino. Da Firenze è tutto ?? - gizzo97 : RT @WazzaFit: È durato più il sequestro di tuo cugino che la tua Superlega cretino. Da Firenze è tutto ?? -