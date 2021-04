Superlega, Inter niente penali da pagare: formalmente non faceva parte del progetto. (Di domenica 25 aprile 2021) L’Inter non dovrebbe pagare penali per l’uscita della Superlega Il progetto naufragato della Superlega fa ancora parlare di sé. In particolare si parla delle possibili conseguenze sui 12 club che avevano dato adesione al nuovo progetto. Secondo quanto riportato da Repubblica il club nerazzurro non dovrebbe essere soggetta a penali per l’uscita del progetto in quanto per l’iscrizione ufficiale mancava ancora il via libera da parte di creditori e stakeholder. Situazione diversa in Serie A, ma anche qui le sanzioni potrebbero essere solo a livello dirigenziale e non sportivo. “Il cerchio si stringe intorno alle grandi fuggiasche. Dopo la Federcalcio, pronta a inserire una clausola anti-Superlega ... Leggi su intermagazine (Di domenica 25 aprile 2021) L’non dovrebbeper l’uscita dellaIlnaufragato dellafa ancora parlare di sé. In particolare si parla delle possibili conseguenze sui 12 club che avevano dato adesione al nuovo. Secondo quanto riportato da Repubblica il club nerazzurro non dovrebbe essere soggetta aper l’uscita delin quanto per l’iscrizione ufficiale mancava ancora il via libera dadi creditori e stakeholder. Situazione diversa in Serie A, ma anche qui le sanzioni potrebbero essere solo a livello dirigenziale e non sportivo. “Il cerchio si stringe intorno alle grandi fuggiasche. Dopo la Federcalcio, pronta a inserire una clausola anti-...

