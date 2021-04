Serie C-Girone C, le partite di oggi: Catania, caccia al quinto posto. Bari all’esame Turris. Foggia e Teramo… (Di domenica 25 aprile 2021) Penultima giornata della regular season.Sono nove le partite in programma nella giornata di oggi, valide per la trentasettesima giornata del campionato di Serie C. Tutte in scena alle ore 17.30.Il Bari, dopo il ritorno in panchina di Gaetano Auteri, proverà a tornare al successo in casa della Turris. Al "Massimino", il Catania affronterà la Casertana con l'obiettivo dei tre punti: c'è il quinto posto in palio, occupato attualmente dagli etnei e dalla Juve Stabia (il Catania è in vantaggio negli scontri diretti). Tra squalifiche, infortuni e nuove positività al Covid, è un Foggia decimato quello che scenderà in campo oggi proprio a Castellammare di Stabia. Il Teramo, ad un punto di distanza dal Palermo ... Leggi su mediagol (Di domenica 25 aprile 2021) Penultima giornata della regular season.Sono nove lein programma nella giornata di, valide per la trentasettesima giornata del campionato diC. Tutte in scena alle ore 17.30.Il, dopo il ritorno in panchina di Gaetano Auteri, proverà a tornare al successo in casa della. Al "Massimino", ilaffronterà la Casertana con l'obiettivo dei tre punti: c'è ilin palio, occupato attualmente dagli etnei e dalla Juve Stabia (ilè in vantaggio negli scontri diretti). Tra squalifiche, infortuni e nuove positività al Covid, è un Fa decimato quello che scenderà in campoproprio a Castellammare di Stabia. Il Teramo, ad un punto di distanza dal Palermo ...

Advertising

OptaPaolo : 2001 - Era da febbraio 2001 che l’Atalanta non batteva la Juventus in Serie A (2-1 in quel caso grazie ai gol di Lo… - OptaPaolo : 5 - Per la prima volta nella storia della Serie A a girone unico, ben 5 squadre contano 60 o più punti dopo le prim… - WiAnselmo : #SerieC-Girone C, le partite di oggi: #Catania, caccia al quinto posto. #Bari all'esame Turris. #Foggia e Teramo...… - Mediagol : #SerieC-Girone C, le partite di oggi: #Catania, caccia al quinto posto. #Bari all'esame Turris. #Foggia e Teramo...… - VIRTUSTSB : ?? GAME DAY ?? ??21º giornata - Serie B Girone D ??Ore 18:00 ??PalaVirtus - Cassino (FR) ???BPC Virtus Cassino ?? Action… -