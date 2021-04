Selena Gomez scrive a Draghi | Donate dosi di vaccino extra ai bisognosi

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 25 aprile 2021) Want to help end the pandemic once and for all? Join me and let’s ask world leaders like Italy’s Prime Minister MariototheirCOVID-19 vaccine doses to the people who need them most. @Palazzo Chigi -can we count on you? #VaxLive—(@) April 24, 2021al premier Mario. In un post su Twitter la cantante e attrice statunitense chiede di donare ledianti-covid in eccesso alle persone che ne hanno più bisogno. “Vuoi contribuire a porre fine alla pandemia una volta per tutte? Unisciti a me e chiediamo ai leader mondiali come il Primo Ministro italiano Mario ...