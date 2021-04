Ronaldo non segna nemmeno a porta vuota, la Juventus non va oltre l’1-1 con la Fiorentina (Di domenica 25 aprile 2021) Ottime notizie per il Napoli. La Juventus non va oltre l’1-1 in casa della Fioretntina e quindi domani il Napoli – battendo il Torino – potrebbe agganciare i bianconeri a 66 punti (almeno a pari differenza reti, se non superiore se il Napoli dovesse vincere con almeno due gol di scarto). Altro che Superlega. Il primo tempo è stato un dominio assoluto della Fiorentina. La squadra di Iachini copriva benissimo il campo, ottimo pressing, accorciava sempre sugli juventini che si sono trovati senza ossigeno. Il gol è arrivato su calcio di rigore per un netto fallo di mano in area di Rabiot. La trasformazione, col cucchiaio, dell’ottimo Vlahovic. In precedenza, i viola hanno colpito il palo grazie a un tiro deviato da Bonucci. Molto bene in campo Ribery e Pulgar. Pirlo ha cambiato due uomini dopo il primo tempo fantasma. Dentro Morata e ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 aprile 2021) Ottime notizie per il Napoli. Lanon val’1-1 in casa della Fioretntina e quindi domani il Napoli – battendo il Torino – potrebbe agganciare i bianconeri a 66 punti (almeno a pari differenza reti, se non superiore se il Napoli dovesse vincere con almeno due gol di scarto). Altro che Superlega. Il primo tempo è stato un dominio assoluto della. La squadra di Iachini copriva benissimo il campo, ottimo pressing, accorciava sempre sugli juventini che si sono trovati senza ossigeno. Il gol è arrivato su calcio di rigore per un netto fallo di mano in area di Rabiot. La trasformazione, col cucchiaio, dell’ottimo Vlahovic. In precedenza, i viola hanno colpito il palo grazie a un tiro deviato da Bonucci. Molto bene in campo Ribery e Pulgar. Pirlo ha cambiato due uomini dopo il primo tempo fantasma. Dentro Morata e ...

