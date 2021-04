(Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr. (Adnkronos) – Il Governo -riferisce una nota di palazzo- ha trasmesso oggi al Parlamento il testo del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Piano si inserisce all’interno del programma Next Generation EU, il pacchetto da 750 miliardi di euro concordato dall’Unione europea in risposta alla crisi pandemica. Il Piano italiano prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, finanziati attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, lo strumento chiave del Ngeu. Ulteriori 30,6 miliardi sono parte di un Fondo complementare, finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile. Il totale degli investimenti previsti è pertanto di 222,1 miliardi di euro. Il Piano include inoltre un corposo pacchetto di riforme, che toccano, tra gli altri, gli ambiti della pubblica amministrazione, ...

Advertising

ansaeuropa : ???? ???? ?? 6 missioni, 4 grandi riforme, 3 priorità trasversali di sostegno a giovani, donne, Sud. Sono i grandi capit… - TV7Benevento : **Recovery: P.Chigi, 'piano epocale, superare debolezze strutturali e transizione ecologica'** (3)... - TV7Benevento : **Recovery: P.Chigi, 'piano epocale, superare debolezze strutturali e transizione ecologica'**... - AdrianoSalis : Parlamento al buio, il Recovery di Draghi è un segreto di Stato - patriziadegioia : RT @mariamacina: PROVA DI FORZA CON L’UE Un colloquio di Draghi con von der Leyen sblocca il PNRR. Nel Piano predisposto dal precedente go… -

Ultime Notizie dalla rete : **Recovery Chigi

Oggi il Cdm sulPlan " A Palazzoè previsto per oggi alle 10 il Consiglio dei ministri che esaminerà la bozza del Pnrr. Qui cosa prevede e quali saranno i prossimi passi. Usa, via ...È la fatica di due giorni in cui i tecnici di palazzoe del Tesoro hanno dovuto spiegare e ... Ma sul, il documento economico per eccellenza, nessuno nutriva dubbi sul fatto che tutto ...Così Palazzo Chigi. Principali beneficiari donne, giovani e Sud, favorisce inclusione. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato trasmesso alle Camere in vista delle comunicazioni del premier ...Le ultime garanzie necessarie chieste da Bruxelles sulla coerenza del piano italiano con le linee indicate dalla Commissione Ue e sulle riforme per raggiungere gli obiettivi indicati nel ...