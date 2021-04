Raffaele Renda eliminato ad Amici 2021 | l’ultimo urlo di Arisa | elogi da Maria

Leggi su cityroma

(Di domenica 25 aprile 2021)Il cantante ha perso al ballottaggio contro Deddy, in una sfida in cui entrambi avevano la sensazione di dover lasciare il Serale Pubblicato su 25 Aprileè statoad. Ha lasciato la gara al termine della sesta puntata del Serale, perdendo al ballottaggio finale contro Deddy. Come tanti hanno evidenziato sui social, il cantante di Rudy Zerbi sta eliminando la squadra die Lorella Cuccarini: su cinque eliminati, tre li ha fatti fuori lui. Rosa, Martina ehanno lasciato il Serale proprio contro Deddy. Come al solito, anche nella sesta puntata del Serale di...