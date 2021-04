Primi tempi: cucchiaio di Vlahovic, Fiorentina avanti 1-0 sulla Juve. Reti bianche tra Inter e Verona (Di domenica 25 aprile 2021) Si sono conclusi i Primi tempi delle gare delle 15, valide per la 33a giornata di Serie A 2020-21. Al Franchi la Fiorentina è avanti 1-0 sulla Juventus, calcio di rigore causato da un tocco di mano di Rabiot, concesso dopo un check al VAR da Massa e segnato da Vlahovic con un morbido cucchiaio. I Viola avevano già sfiorato il vantaggio con Pulgar, conclusione da fuori area che con una deviazione diventa imparabile per Szczesny, ma è il palo a negare il gol al centrocampista. Nel finale di tempo chance per Ramsey, che, dopo una splendida azione corale dei bianconeri, a tu per tu con Dragowski mette di poco a lato. Reti bianche a metà gara tra Inter ed Hellas Verona a San Siro: chance ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 aprile 2021) Si sono conclusi idelle gare delle 15, valide per la 33a giornata di Serie A 2020-21. Al Franchi la1-0ntus, calcio di rigore causato da un tocco di mano di Rabiot, concesso dopo un check al VAR da Massa e segnato dacon un morbido. I Viola avevano già sfiorato il vantaggio con Pulgar, conclusione da fuori area che con una deviazione diventa imparabile per Szczesny, ma è il palo a negare il gol al centrocampista. Nel finale di tempo chance per Ramsey, che, dopo una splendida azione corale dei bianconeri, a tu per tu con Dragowski mette di poco a lato.a metà gara traed Hellasa San Siro: chance ...

Advertising

neroblu65 : Ok si gioca per 45' aboliamo i primi tempi facciamo prima - skskriniar : @cosametto_ Ormai buttiamo i primi tempi come niente - username_aTaken : RT @_micheela: uno dei primi tempi più schifosi che io abbia mai visto, mi fate cagare merde @juventusfc - moruz87 : Questo dato va invertito e subito, i primi tempi regalati anche no. #InterVerona - m_dazzi : @juventusfc Io non so cosa stia succedendo, ma qualcosa sta succedendo. Che cazzo di idea è giocare con la difesa a… -