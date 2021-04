Muriel | un gioiello di tacco per Malinovskyi e un rigore trasformato | 2-0 Atalanta sul Bologna all’intervallo

(Di domenica 25 aprile 2021) L’chiude il primo tempo in vantaggio 2-0 contro il. A decidere la rete dicon una magia didie sempre il colombiano che hailconcesso alla fine del primo tempo per un fallo di Danilo su Romero. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

ZZiliani : Per dire quanto sia forte l’#Atalanta, gli autori del gol gioiello dell’1-0 al #Bologna sono #Muriel (tacco a liber… -

Ultime Notizie dalla rete : Muriel gioiello

alfredopedulla.com

... con l'Udinese che sembrerebbe rassegnata a perdere il suo. L'argentino, infatti, vorrebbe ... Anche Luisè un nome molto caldo in queste ultime settimane, anche se l'Atalanta valuta l'...L'attaccante colombiano Luisha deciso di festeggiare al meglio un giorno speciale regalandosi una Ferrari F8 Tributo , con il nuovodi Maranello acquistato dall'attaccante dell'...L'Inter proverà sicuramente a rinforzarsi nella prossima sessione di calciomercato per essere competitiva anche a livello europeo, anche se bisognerà capire se i nerazzurri giocheranno in Champions Le ...In occasione di Atalanta-Juventus, le dirigenze potrebbero parlare di Muriel: il colombiano tra le priorità dei bianconeri.