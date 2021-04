Morta Milva, Rita Pavone si sfoga: “Perché queste cose non gliele avete dette quando era ancora in vita?” (Di domenica 25 aprile 2021) La morte di Milva ha scosso il mondo dello spettacolo e ieri, tra i tanti messaggi di omaggio, anche quello di Rita Pavone. Oggi, invece, la stessa cantante torinese è tornata sulla notizia e sui social si è lasciata andare ad uno sfogo dal sapore amaro: “Leggo tante belle parole sulla grande Milva. Dalla gente e media tutti. Ma Perché non gliele avete dette quando era ancora in vita? Le avrebbe fatto piacere sentirle nel momento in cui la malattia si è impadronita di lei. Perché bisogna morire per sentirsi dire quanto si è amati?“. Il riferimento è evidentemente al 2010, quando “la rossa” della canzone italiana si era allontanata dalle scene, così come scritto in un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) La morte diha scosso il mondo dello spettacolo e ieri, tra i tanti messaggi di omaggio, anche quello di. Oggi, invece, la stessa cantante torinese è tornata sulla notizia e sui social si è lasciata andare ad uno sfogo dal sapore amaro: “Leggo tante belle parole sulla grande. Dalla gente e media tutti. Manonerain? Le avrebbe fatto piacere sentirle nel momento in cui la malattia si è impadronita di lei.bisogna morire per sentirsi dire quanto si è amati?“. Il riferimento è evidentemente al 2010,“la rossa” della canzone italiana si era allontanata dalle scene, così come scritto in un ...

Advertising

rtl1025 : ?? È morta a 81 anni #Milva, la 'Rossa' della canzone italiana. Da tempo viveva nella casa in via Serbelloni, a Mil… - Agenzia_Ansa : E' morta #Milva. La grande cantante e attrice, aveva 81 anni #ANSA - repubblica : ?? E' morta Milva, storica voce della canzone italiana - Susannagr17 : Milva, no vax come iene sulla morte: 'Ti eri vaccinata? Ti ha fatto proprio bene' - Il Tempo - musicanotizie : Morta Milva, Ornella Vanoni: “Una donna che ha avuto tutto” -