Michael Clarke Duncan | la causa di morte dell' attore de Il miglio verde

(Di domenica 25 aprile 2021), il 'gigante buono' de Il miglio verde che guadagnò la nomination agli oscar per l'interpretazione di John Coffey, morì nel settembre del 2012 all'età di 54 anni., divenuto celebre per aver interpretato il ruolo di John Coffey ne Il miglio verde, morì improvvisamente di un infarto del miocardio il 13 luglio 2012, mentre si trovava nella sua abitazione di Los Angeles e morì pochi mesi dopo all'età di 54 anni. Dopo l'infarto, prima di essere trasportato in ospedale, la sua fidanzata gli praticò una rianimazione cardiopolmonare ed in seguito fu trasportato al Cedars Sinai Medical Center.

Duncan girò le scene più emotive de Il miglio verde ripensando ad un episodio traumatico relativo alla sua infanzia: il giorno in cui suo padre abbandonò la sua famiglia. Tom Hanks interpreta il protagonista, mentre Duncan interpreta il grande John Coffey. Molti attori del cast, come James Cromwell, David Morse e via discorrendo, verranno chiamati da Frank Darabont per altri progetti. Sul set de Il miglio verde Michael Clarke Duncan decise di usare un'esperienza relativa alla sua infanzia come catalizzatore per girare le scene più emotive del film.