Mara Venier | parole di solidarietà | “Vaccinate le commesse”

A Domenica In si parla dell'argomento Covid. Mara Venier si è voluta schierare dalla parte delle commesse: le sue parole. In quel di Domenica In si parla inevitabilmente del Covid, alla vigilia delle prime riaperture in gran parte delle Regioni, che diventeranno gialle. Ospite il ministro della Salute Roberto Speranza, che ha risposto alle domande

