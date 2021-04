LIVE Nadal-Tsitsipas 6-4 6-7 6-5 | Finale ATP Barcellona in DIRETTA | lo spagnolo piazza il break e serve per il match!

Leggi su oasport

(Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 In rete il rovescio lungolinea del greco. 5-6! Losfrutta l’errore dell’ellenico e può servire per il match. 40-AD ALTRA CHANCE PER! Game infinito nel terzo set. 40-40varia continuamente anche sulle accelerazione del greco e diritto in rete di. AD-40 Servizio e diritto vincente dell’ellenico. 40-40 Servizio e diritto diagonale del greco che attacca la rete con la volée di diritto: scappa via il recupero dell’iberico. 40-AD ALTRA PALLA! Servizio e diritto del greco ma la risposta profonda dellolo aiuta a chiudere. 40-40 Servizio e diritto del greco. 30-40 Servizio e diritto di ...