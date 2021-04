LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile in DIRETTA | ci provano tre atlete

(Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.02 Penultima cote: la cote des Forges. 1,3 chilometri al 7,5% di pendenza media. 11.58 Sempre al comando la sudafricana Moolman-Pasio, mentre le altre due sono Lucinda Brand (Trek-Segafredo) e Cecille Ludwig (FDJ). 11.55 Si entra negli ultimi trenta chilometri di corsa. 11.53 Bella risposta data da parte di Marta Cavalli che aveva accusato ultimamente un’infiammazione al ginocchio che non le aveva permesso di essere al meglio della condizione. Oggi invece si sta rendendo protagonista. 11.51 Sempre al comando Cavalli, Moolman e Aalerud che hanno accumulato un vantaggio di una ventina di secondi sul gruppo. 11.48 Sono rimaste solo una decina nel gruppetto delle migliori. La storica Côte de la Redoute ha già creato un aumento di ritmo non indifferente. 11.46 Adesso c’è grande sparpaglio con attacchi e ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Liegi

IN TV - La Liegi- Bastogne-Liegi 2021 sarà trasmessa in diretta tv da RaiSport a partire dalle ... Sportface vi racconterà la Doyenne in tempo reale con aggiornamenti, pagelle, commenti e molto ...Temperatura minima 2° C, massima 13° C. LINK UTILI LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2021 PERCORSO STARTLIST FAVORITI. Borsino dei Favoriti Liegi-Bastogne-Liegi 2021. ***** Primoz Roglic. ** ...Dopo Amstel e Freccia Vallone giunge il momento della Liegi-Bastogne-Liegi. La decana del ciclismo è la terza Classica Monumento della stagione dopo Sanremo e Fiandre (la Parigi-Roubaix è stata postic ...