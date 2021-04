Liegi-Bastogne-Liegi 2021 | Fabio Aru 61° ad oltre 3 minuti Poco davanti Domenico Pozzovivo

(Di domenica 25 aprile 2021) Non è stata unada ricordare, quella odierna, per i corridori italiani della Qhubeka ASSOS., che su queste strade, in passato, ha sfornato grandissime prestazioni, è giunto cinquantanovesimo a 3’06” da Tadej Pogacar. Il corridore lucano è arrivato quinto alla Doyenne sia nel 2014 che nel 2018, ma quella era un’altra corsa, la quale prevedeva ancora l’arrivo ad Ans, e, al tempo, godeva di tutt’altro stato di forma. I problemi fisici degli ultimi anni hanno fortemente condizionato, il quale merita comunque degli elogi per essere ancora un corridore competitivo nonostante la carta d’identità dica trentotto anni. L’azzurro, tra l’altro, si è anche fatto vedere con qualche timido ...

Tadej Pogacar ha vinto in volata la 107ª, la classica che chiude il trittico delle Ardenne. Lo sloveno ha beffato in volata il campione del mondo Julian Alaphilippe, terzo David Gaudu. Quarta piazza per l'eterno ...Lo sloveno Tadej Pogacar (UAE - Team Emirates) ha vinto 107esima edizione della. Sul traguardo di Boulevard D'Avroy, ha preceduto, al termine di una combattutissima volata il campione del mondo Julian Alaphillipe (Deceuninck " Quick Step) con un altro ...Non è stata una Liegi-Bastogne-Liegi da ricordare, quella odierna, per i corridori italiani della Qhubeka ASSOS. Domenico Pozzovivo, che su queste strade, in passato, ha sfornato grandissime prestazio ...A neanche ventitré anni, Tadej Pogacar vanta ventitré successi tra i professionisti e, dopo oggi, nel suo palmares, oltre al Tour de France, troviamo anche la Liegi-Bastogne-Liegi. Se escludiamo Andy ...