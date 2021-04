Inter | ancora Darmian! Fiorentina-Juve 1-1 | Morata risponde al cucchiaio di Vlahovic

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 25 aprile 2021) Due gare appena concluse, valide per la 33a giornata di Serie A 2020-21. valida per la 33a giornata di Serie A con calcio d’inizio alle ore 15.00. A San Siro si affrontanoed Hellas Verona e dopo i primi 45? si va al riposo sullo 0-0: chance mancata da Lautaro Martinez dopo soli 3?, poi gli scaligeri rischiano l’autorete con Magnani e alla mezz’ora mettono paura ad Handanovic con un tiro di Bessa, Barak non arriva sulla respinta. Nella ripresa Faraoni spaventa i nerazzurri con un pallone che attraversa tutta l’area piccola, Lautaro trova Silvestri sulla sua strada e al 69? Hakimi colpisce la traversa su calcio di punizione da trentacinque metri. Al 77? l’undici di Conte la sblocca con il solito grande contropiede: Sanchez innesca Hakimi, il marocchino apre sulla sinistra per Darmian che, tutto solo, si accentra e calcia in diagonale. All’83’ pareggiano gli ospiti ...