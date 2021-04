Il tuo incubo Francesco Renga | disastro su Rai 1 | Amadeus infierisce | la battuta con cui lo gela

(Di domenica 25 aprile 2021) Super-flop per, ospite dia I soliti ignoti, il programma di Rai 1 nella puntata di sabato 24 aprile, dove l'obiettivo era vincere per devolvere il montepremi in beneficenza, ormai un forma rodato. Ma il cantante, come avrete intuito, non ce l'ha fatta.era arrivato all'ultimo gioco del programma con 30mila euro di montepremi: cifra non altissima ma comunque di tutto rispetto. Ed è stato tradito dal suo intuito: l'ultimo risposta infatti era sbagliata, non ha azzeccato il parente misterioso. "È la sorella dell'ignoto numero 2, il tuo", lo ha dileggiato, riferendosi a una gag cheaveva fatto con l'ignoto in questione. E ancora, ridendo, Amdeus ha aggiunto: "Dovrà andare al prossimo concerto di ...

Advertising

zazoomblog : I Soliti Ignoti: Amadeus a Francesco Renga: “l tuo incubo…” - #Soliti #Ignoti: #Amadeus #Francesco - CinesinBambu : RT @CinesinBambu: 'Saremo il tuo peggior incubo.' #lockdown #lockdown2021 #virus #coronavirus #viteallimite - a54602b29b5748a : @GassmanGassmann Ale nn ho fatto una domanda,ma solo espresso un mio parere che è in linea con il tuo. Si può fare,… - bxsita : @chiamatemi_lavi IL TUO INCUBO???????????? - CinesinBambu : 'Saremo il tuo peggior incubo.' #lockdown #lockdown2021 #virus #coronavirus #viteallimite -

Ultime Notizie dalla rete : tuo incubo

Formatonews

A questo punto Amadeus ha detto: 'E' la sorella dell'ignoto numero 2, il!', in riferimento ad una gag che Francesco Renga ha fatto proprio con l'ignoto in questione. 'Dovrà andare al ...Amadeus a Renga: 'Un....' Ieri sera ai Soliti Ignoti, non si è riusciti a portare un'ulteriore somma in beneficenza , come accade ormai da settimane.“E’ la sorella dell’ignoto numero 2, il tuo incubo!” ha quindi ironizzato Amadeus, in riferimento ad una gag che Francesco Renga ha fatto proprio con l’ignoto in questione. Ospitato da Amadeus, France ...Con il caldo è bene indossare sandali (comodi) di giorno, sia per far respirare il piede sia per mettere in mostra la pedicure: ecco quali!