Harry e Meghan Markle: Oprah Winfrey svela la verità sulla loro intervista (Di domenica 25 aprile 2021) Oprah Winfrey racconta i retroscena dell’intervista a Meghan Markle e Harry. La confessione dei Sussex, andata in onda il 7 marzo sulla Cbs, ha cambiato per sempre i rapporti con la famiglia reale. La coppia ha fatto rivelazioni importantissime, lanciando accuse molto pesanti verso la Royal Family e parlando di razzismo. L’intervista ha scosso molto William e Kate Middleton, causando la risposta non solo dei Cambridge, ma anche della Regina. Secondo indiscrezioni di Palazzo, Carlo avrebbe deciso di chiudere i ponti con Harry definitivamente, ferito e deluso dal figlio, mentre il principe Filippo, già molto malato, sarebbe rimasto sconvolto. L’opinione pubblica si è divisa. Da una parte in tanti hanno creduto al racconto di ... Leggi su dilei (Di domenica 25 aprile 2021)racconta i retroscena dell’. La confessione dei Sussex, andata in onda il 7 marzoCbs, ha cambiato per sempre i rapporti con la famiglia reale. La coppia ha fatto rivelazioni importantissime, lanciando accuse molto pesanti verso la Royal Family e parlando di razzismo. L’ha scosso molto William e Kate Middleton, causando la risposta non solo dei Cambridge, ma anche della Regina. Secondo indiscrezioni di Palazzo, Carlo avrebbe deciso di chiudere i ponti condefinitivamente, ferito e deluso dal figlio, mentre il principe Filippo, già molto malato, sarebbe rimasto sconvolto. L’opinione pubblica si è divisa. Da una parte in tanti hanno creduto al racconto di ...

VanityFairIt : «L'obiettivo comune era raccontare la verità», spiega a un mese di distanza l'anchorwoman - majozambranoe : Harry llegando al funeral del Duque de Edimburgo sin Meghan me da full vibes de Eduardo llegando al funeral del he… - infoitcultura : Meghan Markle, il biografo di Lady Diana: «Elisabetta non abdicherà mai, Harry sparirà» - elenamusi : RT @VelvetMagIta: #GossipNews: “Abbiamo un milione di euro per #HarryeMeghan?” Barbara d’Urso scoop, #IgnazioMoser bloccato in Messico #Vel… - infoitcultura : Un servizio fotografico hot è la vera causa della guerra fra Meghan, Harry e la Corona? -