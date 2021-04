Gori SpA | cambio di vertice | scelti i fedelissimi di De Luca

(Di domenica 25 aprile 2021)diperSpA e idel governatore Dearrivano ai piani più alti della società di Ercolano. Si interrompe così una lunga striscia ultradecennale di amministratori di nomina romana, in nome della saldatura sempre più forte tra governo regionale campano e Acea, la potente multinazionale con sede nella capitale.Vittorio Cuciniello, già segretario del PD di Torre del Greco e vicino alla corrente dei post-renziani di ‘Base riformista’, succede nel ruolo di amministratore delegato a Giovanni Paolo Marati. Laureato in ingegneria meccanica, Cuciniello in passato ha ricoperto diversi ruoli strategici in, per poi diventare amministratore delegato di Gesesa, gestore del servizio idrico nella provincia di Benevento e sempre appartenente alla galassia del ...

Scisciano : Gori cambia vertici aziendali, Comitati Acqua Pubblica: “Situazione insostenibile per i cittadini”: Napoli, 24 Apri… - ObiettivoN : Gori Spa. Rega (Sarno Civica): “Che l’acqua torni ad essere un bene comune anche a Sarno”. - - larampait : Gestione idrica, #Lega #Campania: “#GORI trasformata in 'De Luca Spa'' -

Invece qui a suon di nomine siamo passati dallaalla De Luca". Così in una nota i consiglieri regionali della Lega Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro.Il recente cambio dei vertici dirappresenta simbolicamente il legame sempre più stretto esistente tra l'amministrazione regionale campana e il socio privato Acea , potente multinazionale con sede a Roma. Una spartizione di ...3137/2021, ha rigettato l'appello incardinato da Gori Spa avverso la pronuncia resa dal TAR Salerno n.1184/2014" . "Nel giudizio di primo grado in sede giurisdizionale amministrativa la Gori Spa ...