Ginnastica | Europei 2021 | Martina Maggio e l’imprevedibile trave Serve la danza perfetta | poi il corpo libero

(Di domenica 25 aprile 2021) L’attrezzo più imprevedibile, ostico e complesso da decifrare. Viene spesso descritta con queste parole la, quei dannati dieci centimetri che rappresentano croce e delizia per ogni ginnasta. Il rapporto con il legno è di odio e amore, il feeling con questa specialità è così intimo e particolare che ogni atleta ha sentimenti variegati e anche discordanti tra loro. Errori e cadute sono sempre dietro l’angolo, proprio per questo motivo ogni Finale di Specialità allasi può trasformare in una roulette e l’imprevedibilità regna sovrana. Lo sarà anche oggi pomeriggio (ore 13.00) quando andrà in scena l’atto conclusivo deglidiartistica. A Basilea si assegna il titolo, senza la reginetta annunciata della vigilia: la rumena Larisa Iordache, qualificatasi col miglior ...

Advertising

ItaliaTeam_it : ECCOLOOOOOOOOOOOO! ?? Salvatore Maresca BRONZO agli anelli! ?? RT per la seconda medaglia #ItaliaTeam agli Europei… - repubblica : Ginnastica, Europei artistica: Bartolini e Maresca vincono il bronzo - vivere_sardegna : Ginnastica artistica: Europei; bronzo per azzurro Bartolini - zazoomblog : Europei ginnastica Maresca e Bartolini di bronzo - #Europei #ginnastica #Maresca - zazoomblog : Europei ginnastica Maresca e Bartolini di bronzo - #Europei #ginnastica #Maresca -

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica Europei

Second medaglia di giornata per l'Italia aglidiartistica a Basilea. Dopo quello conquistato da Bartolini al corpo libero, arriva quello di Salvatore Maresca agli anelli al 9° Campionato Europeo di Basilea. L'esercizio dello ...E così Salvatore Maresca, l'atleta di Castellammare di Stabia ha stupito tutti agli2021 diartistica. L'azzurro è riuscito a conquistare la medaglia di bronzo agli anelli. Un'...Carlo Macchini non si è mai nascosto e non lo farà di sicuro oggi pomeriggio quando, intorno alle ore 15.00, sarà chiamato a salire sull'amata sbarra per disputare la Finale di Specialità agli Europei ...Uno dei tanti casi della vita infinita di Vanessa Ferrari farà da cornice alla Finale di Specialità al corpo libero degli Europei 2021 di ginnastica artistica: oggi si celebra la Festa della Liberazio ...