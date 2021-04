Fiorentina - Juventus | fuochi d' artificio dei tifosi viola LIVE

(Di domenica 25 aprile 2021) Firenze, 25 aprile 2021 -sono in campo per la sfida più attesa, accolti daiartificiali sparati daifuori dallo stadio. Igor al posto di Biraghi sulla ...

juventusfc : 1' | KICK-OFF #FINOALLAFINE BIANCONERI! Viviamo tutti insieme #FiorentinaJuve! ???? Live Match:… - juventusfc : ?? La gallery dell'allenamento di oggi ?? ? - juventusfc : La storia dei #Duels di #FiorentinaJuve inizia da qui ?? - futurenurseJ : RT @GER_860: Fiorentina 1 × 0 Juventus #FiorentinaJuve | - InterNZlizando : Enquanto isso a Fiorentina vai vencendo a Juventus... DAI RAGAZZI -

... anche a livello personale, quanto ci tenga al bene del calcio in generale e al bene della. Nessuno è stato avvertito (come detto anche oggi dal Direttore Generale della, ndr)? ...Non pensiamo al piano B di non Champions', ha detto il dirigente bianconere Fabio Paratici al microfono di Sky prima dell'inizio di. 'Abbiamo fiducia in ciò che stiamo facendo, ...ROMA, 25 APR - "Il progetto Superlega? Al di là di quel che si sentiva da tempo per noi è stata una sorpresa. La Fiorentina ha preso una posizione: vogliamo che venga scritto e definito dai tre club i ...29' - Che personalità dell'attaccante della Fiorentina! Vlahovic fa lo scavetto, Szczesny si butta da una parte e la Fiorentina può esultare: è 1-0! 29' . GOOOOOOOLLLL!!! GOOOOLLLL!!! VLAHOVIC COL CUC ...