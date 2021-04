Fabrizio Corona malattia, la madre in tv: “È un agnellino indifeso” (Di domenica 25 aprile 2021) Domenica live A Domenica Live di Barbara d’Urso le nuove rivelazioni della signora Gabriella Pubblicato su 25 Aprile 2021 Fabrizio Corona è malato. Da tempo ormai. La madre Gabriella è intervenuta a Domenica Live per difendere il figlio 47enne, di nuovo agli arresti domiciliari dopo aver trascorso alcuni giorni prima in un ospedale psichiatrico e poi in carcere. La madre di Corona ha spiegato che l’ex re dei paparazzi ha bisogno delle giuste cure e che in fondo è tutto fumo e niente arrosto, un agnellino indifeso. A Barbara d’Urso la signora Gabriella ha rivelato che oggi Fabrizio Corona sta meglio e che cerca di tenersi occupato in casa. Fa molto ... Leggi su cityroma (Di domenica 25 aprile 2021) Domenica live A Domenica Live di Barbara d’Urso le nuove rivelazioni della signora Gabriella Pubblicato su 25 Aprile 2021è malato. Da tempo ormai. LaGabriella è intervenuta a Domenica Live per difendere il figlio 47enne, di nuovo agli arresti domiciliari dopo aver trascorso alcuni giorni prima in un ospedale psichiatrico e poi in carcere. Ladiha spiegato che l’ex re dei paparazzi ha bisogno delle giuste cure e che in fondo è tutto fumo e niente arrosto, un. A Barbara d’Urso la signora Gabriella ha rivelato che oggista meglio e che cerca di tenersi occupato in casa. Fa molto ...

