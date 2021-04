Coronavirus Latina e provincia: 159 positivi e 3 decessi: i dati di oggi 25 aprile (Di domenica 25 aprile 2021) Non si ferma la corsa del virus. Nelle ultime 24 ore il numero delle persone risultate positive al Coronavirus a Latina e provicia è di 159, 3 le persone decedute e 71 le guarigioni. il numero di vaccinazioni eseguite è invece pari a 2663. Leggi anche: Coronavirus, nel Lazio oggi 1.185 positivi. D’Amato: «La zona gialla non è un tana libera tutti » su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 aprile 2021) Non si ferma la corsa del virus. Nelle ultime 24 ore il numero delle persone risultate positive ale provicia è di 159, 3 le persone decedute e 71 le guarigioni. il numero di vaccinazioni eseguite è invece pari a 2663. Leggi anche:, nel Lazio1.185. D’Amato: «La zona gialla non è un tana libera tutti » su Il Corriere della Città.

