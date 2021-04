Canoa velocità | i convocati dell’Italia per i raduni di Mantova e Pusiano

Leggi su oasport

(Di domenica 25 aprile 2021) Al termine dell’International Race di Milano il DT della Nazionale italiana diOreste Perri ha diramato l’elenco deiper idi, in programma dal 25 aprile al 10 maggio, quando si partirà alla volta della qualificazione olimpica e della Coppa del Mondo in programma a Szeged tra il 12 ed il 16 maggio. Al termine della manifestazione magiara la Direzione Tecnica, così come stabilito in precedenza, comunicherà la composizione degli equipaggi azzurri in gara alle Olimpiadi di Tokyo. GLI AZZURRI PER IL RADUNO DI(25 APRILE-10 MAGGIO) KAYAK SENIOR MASCHILE C.S. CARABINIERI: Alessandro GNECCHI, Andrea DAL BIANCO GR.SP. FIAMME GIALLE: Luca BECCARO, Samuele BURGO, Mauro CRENNA, Andrea SCHERA CANOTTIERI PADOVA: Luca BOSCOLO ...