Cagliari-Roma 0-0 LIVE | Irrati fischia l’inizio della gara

(Di domenica 25 aprile 2021) Alla Sardegna Arena, il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Sardegna Arena”,si affrontano nel match valido per la 33ª giornataSerie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 18:00 Partita iniziata alla Sardegna Arena Migliore in campo: al termine del primo tempo0-0: risultato e tabellino(3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Smalling, Fazio; Santon, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral. A disposizione: Farelli, Fuzato, Karsdorp, Jesus, Reynolds, Kumbulla, Spinazzola, Cristante, Veretout, ...

PietroMazzara : #Repubblica riferisce che Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Ca… - Eurosport_IT : #SuperLega: Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari chiaman… - rfutbol : Gol Cagliari, Cagliari 1-0 Roma (min.5) #Cagliari #Roma #SerieA - palpitesfutbol : GOL DO(A) Cagliari! Cagliari [1] x [0] Roma Campeonato Italiano 1ª - 2020/2021 - 33ª Rodada 4 minuto(s) - Bruno_FNS : @Giosue38964236 @alessiomagno1 ??????( intanto Cagliari Roma 1 0 ) -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Roma

1' - Calcio d'inizio battuto dallaA quattro giorni dalla semifinale di Europa League, laaffronta ilin trasferta e cerca di tornare alla vittoria lontano dall'Olimpico. Tra i titolari tornano Smalling in difesa e Santon sulla corsia esterna, in attacco Mayoral con alle ...Commenta per primo A pochi minuti da, Gonzalo Villar ha parlato della corsa Champions: 'E' complicato raggiungere il quarto posto - ha detto a Sky - ma noi dobbiamo provare ad arrivarci. E' quello il nostro obiettivo: ...Super tifosa rossoblù, ha seguito il Cagliari sin da piccola: il Club le rende omaggio con dei fiori in Curva Sud”: il Cagliari ricorda oggi, in occasione del match con la Roma, nonna Emanuela.Vocegiallorossa.it vi offre i voti LIVE del match contro il Cagliari. Al termine della partita, saranno pubblicate le pagelle dell'incontro. Pau Lopez 6 Mancini 6 Smalling 6 Fazio ...