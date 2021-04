Benevento-Udinese 2-4 | poker friulano al Vigorito

Leggi su zon

(Di domenica 25 aprile 2021) Ancora spettacolo in Serie A: ben 6 gol nel lunch match tra. Squadra di Inzaghi che ora rischia grosso Allo stadio, ildi Filippo Inzaghi affonda sotto i colpi del talento, in un match dalle tante emozioni. Prova di forza da parte dei ragazzi di Gotti che con questa vittoria si assicurano la salvezza. E il primo tempo non delude le attese con un partenza lampo da parte degli ospiti: al 5? minuto bianconeri subito in vantaggio grazia al potente diagonale di Molina, servito in profondità dalla verticale visionaria di De Paul, subito decisivo al rientro dalla squalifica. Ilè in forma e non ha intenzione di perdere altri punti salvezza: al quarto d’ora è il solito Musso a negare a Glik il secondo gol consecutivo. Il ...