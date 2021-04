25 aprile, Meloni: “La libertà, mentre la celebriamo, non è più scontata” (Di domenica 25 aprile 2021) ROMA – “La libertà, mentre la celebriamo, non è più scontata. A oltre 70 anni dall’inizio della nostra Repubblica democratica, e ad oltre un anno dall’inizio della pandemia, il Governo ancora pensa di potersi arrogare il diritto di decidere se e quando gli italiani possano uscire di casa. Appello a tutti coloro che credono nel valore della libertà: aiutateci ad abolire il coprifuoco”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni (foto), che in occasione della Festa del 25 aprile torna a chiedere la cancellazione del coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 25 aprile 2021) ROMA – “Lala, non è più. A oltre 70 anni dall’inizio della nostra Repubblica democratica, e ad oltre un anno dall’inizio della pandemia, il Governo ancora pensa di potersi arrogare il diritto di decidere se e quando gli italiani possano uscire di casa. Appello a tutti coloro che credono nel valore della: aiutateci ad abolire il coprifuoco”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia(foto), che in occasione della Festa del 25torna a chiedere la cancellazione del coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5. L'articolo L'Opinionista.

