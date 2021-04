25 aprile, il Presidente Mattarella: “Ora più che mai è necessario rimanere uniti” (Di domenica 25 aprile 2021) 25 aprile, il Presidente Mattarella ha deposto una corona d’alloro sul monumento che ricorda le vittime del rastrellamento del Quadraro e ha inviato un messaggio alle associazioni Combattentistiche e d’Arma 25 aprile, Mattarella: in occasione del 76° anniversario della Liberazione, il Presidente della Repubblica Sergio Matterella ha inviato alle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, un messaggio: «Il difficile momento che stiamo vivendo limita le modalità di celebrazione ma desidero con uguale intensità, in questo 25 aprile, Festa della libertà di tutti gli italiani, ricordare il sacrificio di migliaia di connazionali che hanno lottato nelle fila della Resistenza e combattuto nelle truppe del Corpo Italiano di Liberazione, di quanti furono deportati, internati, ... Leggi su 361magazine (Di domenica 25 aprile 2021) 25, ilha deposto una corona d’alloro sul monumento che ricorda le vittime del rastrellamento del Quadraro e ha inviato un messaggio alle associazioni Combattentistiche e d’Arma 25: in occasione del 76° anniversario della Liberazione, ildella Repubblica Sergio Matterella ha inviato alle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, un messaggio: «Il difficile momento che stiamo vivendo limita le modalità di celebrazione ma desidero con uguale intensità, in questo 25, Festa della libertà di tutti gli italiani, ricordare il sacrificio di migliaia di connazionali che hanno lottato nelle fila della Resistenza e combattuto nelle truppe del Corpo Italiano di Liberazione, di quanti furono deportati, internati, ...

