(Di sabato 24 aprile 2021) Il, glie idel torneo Atp 250 didi Baviera che si disputerà sulla terra rossa tedesca da lunedì 26 aprile a domenica 2 maggio. A guidare il seeding c’è il padrone di casa ovvero Alexander Zverev, grande favorito del torneo ma occhio al norvegese Casper Ruud e soprattutto al russo Aslan Karatsev che sta disputando degli ultimi mesi davvero impressionanti. A rappresentare l’Italia, dopo i forfait di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, c’è Stefano: l’azzurro esordirà contro Korda.ATPDI BAVIERA (1) Zverev BYE Q vs (WC) Marterer Ruusuvuori vs Kwon Q – (6)Lajovic (4) Krajinovic BYE (SE) Daniel vs (WC) Hanfmann Koepfer vs (WC) Kohlschreiber Q vs (7) Struff (5) Basilashvili vs ...

Advertising

sportface2016 : #AtpMonaco, sorteggiato il tabellone principale: presente Stefano #Travaglia - livetennisit : ATP Monaco di Baviera: Il Tabellone Principale. Zverev guida il seeding. C’è Stefano Travaglia - livetennisit : ATP Monaco di Baviera: Il Tabellone di Quali. Nessuna presenza italiana - livetennisit : ATP Estoril: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Thomas Fabbiano - sportface2016 : #ATPEstoril Tabellone qualificazioni: presente Thomas #Fabbiano, due vittorie per accedere al main draw -

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone Atp

LiveTennis.it

...La diretta di Sinner Tsitsipas sarà sicuramente in ottica azzurra il pezzo forte del sabato del torneoBarcellona 2021 , che è evidentemente il giorno dedicato alle due semifinali del...Jannik Sinner sfiderà Stefanos Tsitsipas , in occasione delle semifinali dell'500 di Barcellona 2021 , match atteso e rilevante. L'azzurro ha eliminato in serie Roberto ...IN DIRETTA IL...Tabellone Atp Monaco 2021: i risultati e gli accoppiamenti, presente Travaglia. La testa di serie numero uno è Alexander Zverev ...Il greco, che sfiderà Sinner in semifinale, dice: “Gioca bene su tutte le superfici. Non conta il fatto che sia giovane”. E per Jannik c’è anche l’investitura di Rafa Cresce l’attesa per la semifinale ...