Serie A | assemblea infuocata | sotto accusa Milan | Inter e Juve | News

(Di sabato 24 aprile 2021) Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport,ntus sonodallaA per la creazione della Superlega

Advertising

DiMarzio : Si è conclusa l'assemblea di Lega. Juve, Milan e Inter: 'Vogliamo continuare in #SerieA' - DiMarzio : #SerieA - Comincia l’assemblea: presenti anche i club che hanno aderito alla #Superlega - 100x100Napoli : Tre presidenti hanno chiesto le dimissioni di #Marotta e #Scaroni. - TuttoMercatoWeb : Assemblea di Lega: Ferrero, Preziosi e Fienga hanno chiesto le dimissioni di Marotta e Scaroni - AHerSan89 : RT @GoalItalia: Caos in Assemblea di Lega: 'Nessuno deve dimettersi?' ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie assemblea

...Gazzetta dello Sport si occupa della prima riunione che ha avuto luogo in Lega tra i club di... Alla fine dell', Ferrero, Preziosi e Fienga hanno chiesto le dimissioni di Marotta e ...LegaA, Dal Pino critico, presto un': nel mirino i ruoli di Agnelli, Scaroni e Marotta Nei prossimi giorni è in programma una specificadella LegaA per valutare con attenzione i ruoli di Scaroni, Agnelli e Marotta, ovvero dei tre club dissidenti che hanno aderito alla Superlega. Dopo il caos esploso con l'annuncio ...La Gazzetta dello Sport parla della prima assemblea di Lega Serie A che si è svolta dopo i fatti della Superlega che hanno generato caos. A quanto pare, riporta la rosea, tre presidenti hanno chiesto ...Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Milan, Inter e Juventus sono sotto accusa dalla Serie A per la creazione della Superlega ...