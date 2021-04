Schianto tra auto e camion a San Vendemiano | morta una 45enne

(Di sabato 24 aprile 2021) Tragico incidente a San, località in provincia di Treviso, dove una donna èin seguito allocontro undei rifiuti. Credit: Vigili del FuocoUna donna di 45 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, sabato 24 aprile, in un tragico incidente a San Vandemiano, in provincia di Treviso, lungo la strada SS 51 Alemagna che costeggia il torrente Menaré. La vittima, un’operaia della zona di origini senegalesi, era alla guida della sua, un Opel Agila, quando intorno alle 15 è andata a schiantarsi contro undei rifiuti Savno, un Iveco Eurocargo. Nel tragico incidente è rimasto coinvolto anche un terzo mezzo, una Fiat Panda con a bordo alcuni giovani, che non sono riusciti a evitare lo scontro e sono andati a impattare contro gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Schianto tra

Tragico incidente a San Vendemiano, località in provincia di Treviso, dove una donna è morta in seguito allo schianto contro un camion dei rifiuti. Una donna di 45 anni ha perso la vita nel pomeriggio ...