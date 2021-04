Psg in ansia per Mbappé: l’attaccante esce per infortunio contro il Metz nel finale di gara (Di sabato 24 aprile 2021) Il Paris Saint-Germain batte 3-1 e torna in testa alla classifica di Ligue 1 2020/2021, ma vive ore di apprensione per Kylian Mbappé. l’attaccante francese, autore di una doppietta, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco all’87’ a causa di un problema fisico, venendo rilevato da Julian Draxler. Adesso il numero 7 del Psg, a pochi giorni dalla semifinale di Champions League con il Manchester City, si sottoporrà a tutti gli esami del caso per capire la reale entità dell’infortunio, nella speranza che non si tratti di un problema grave. Mauricio Pochettino e tutti i tifosi parigini sono in apprensione. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) Il Paris Saint-Germain batte 3-1 e torna in testa alla classifica di Ligue 1 2020/2021, ma vive ore di apprensione per Kylianfrancese, autore di una doppietta, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco all’87’ a causa di un problema fisico, venendo rilevato da Julian Draxler. Adesso il numero 7 del Psg, a pochi giorni dalla semidi Champions League con il Manchester City, si sottoporrà a tutti gli esami del caso per capire la reale entità dell’, nella speranza che non si tratti di un problema grave. Mauricio Pochettino e tutti i tifosi parigini sono in apprensione. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Ligue1 | #Psg in ansia per #Mbappé: l'attaccante esce per infortunio contro il #Metz nel finale di gara - TheBest1899 : @BLMHenryy Perché il Milan, che risulta avere un debito minore rispetto ad altri club, deve stare con l'ansia di do… - Alex_Saracino85 : @AnderHerrera Ok quindi quando andrai via dal psg dopo questa dichiarazione?aspettiamo con ansia -