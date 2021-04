Oscar 2021 e le colonne sonore del cinema più ascoltate di sempre su Spotify (Di sabato 24 aprile 2021) Gli Oscar 2021 si avvicinano (finalmente!) e l'hype è anche per la musica che vi si accompagna. Una parte della competizione è in termini musicali e nella categoria Miglior canzone originale gli italiani tifano per Laura Pausini, candidata con Io sì (Seen). Il cinema, però, lo consumiamo parecchio anche per scoprire nuove sonorità e arricchire le nostre playlist di brani di atmosfera o che ci rimandano subito a un momento, una sensazione precisa per cui il film che abbiamo appena visto in qualche modo si è legato con quello che noi ci facciamo della nostra vita. Per questo Spotify negli ultimi mesi* ha tenuto d'occhio l'area delle colonne sonore in generale, cercando di capire quali siano le nostre preferite di tutti i tempi e tentando di far emergere -chissà - un possibile pronostico sugli ... Leggi su gqitalia (Di sabato 24 aprile 2021) Glisi avvicinano (finalmente!) e l'hype è anche per la musica che vi si accompagna. Una parte della competizione è in termini musicali e nella categoria Miglior canzone originale gli italiani tifano per Laura Pausini, candidata con Io sì (Seen). Il cinema, però, lo consumiamo parecchio anche per scoprire nuove sonorità e arricchire le nostre playlist di brani di atmosfera o che ci rimandano subito a un momento, una sensazione precisa per cui il film che abbiamo appena visto in qualche modo si è legato con quello che noi ci facciamo della nostra vita. Per questonegli ultimi mesi* ha tenuto d'occhio l'area dellein generale, cercando di capire quali siano le nostre preferite di tutti i tempi e tentando di far emergere -chissà - un possibile pronostico sugli ...

WeCinema : #Oscar 2021: Ecco un gustosissimo metodo per tenere gli occhi aperti. Le spezie e il peperoncino, infatti, sono deg… - VanityFairIt : Laura Pausini si racconta in un'intervista esclusiva a «Vanity Fair» alla vigilia della cerimonia di premiazione de… - VanityFairIt : Alla vigilia del riconoscimento più ambito, @LauraPausini è sulla copertina di Vanity Fair, ora in edicola… - cineblogit : Oscar 2021, Una donna promettente: nuovo trailer italiano del thriller con Carey Mulligan - cinemaniaco_fb : ?????????????? Dove vedere gli Oscar 2021? -