MOVIOLA – Genoa-Spezia | gol annullato a Pandev per fallo di Destro su Provedel

(Di sabato 24 aprile 2021) Episodio danel corso del primo tempo di, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Allo stadio Marassi i padroni di casa trovano la rete dell’1-0 grazie a Goranche è molto bravo a ribadire la palla in rete dopo una respinta non perfetta di. L’arbitro Manganiello però viene richiamato al Var per un interventoso disull’estremo difensore spezzino, precisamente una gamba sul collo. L’arbitro torna sui suoi passi e annulla la rete. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #GenoaSpezia, episodio da moviola: gol annullato a #Pandev per un fallo su #Provedel #SerieA - buoncalcio : Genoa-Benevento, la moviola: c’è il rigore di Radovanovic. Ma che rischio su Zappacosta - Daniele20052013 : Genoa Benevento 2-2: tanti gol ma nessuno strappo per la salvezza - infoitsport : Moviola Genoa Benevento: l'episodio chiave del match - infoitsport : Genoa Benevento LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match -

Ultime Notizie dalla rete : MOVIOLA Genoa

Calcio News 24

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiSpezia 0 - 0...L'episodio chiave del match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/21:Spezia L'episodio chiave delladel match trae Spezia, valido per la 33ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l'arbitro Manganiello. L'EPISODIO CHIAVE DEL MATCH ...Episodio da moviola nel corso del primo tempo di Genoa-Spezia, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Allo stadio Marassi i padroni di casa trovano la rete ...Allo stadio Ferraris, il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Genoa e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Ferraris”, Genoa e Spezia si affro ...