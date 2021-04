L’eterno gioco del bianco&nero

Leggi su vanityfair

(Di sabato 24 aprile 2021) Semplice, elegante, perfetto per qualsiasi occasione: è il trend che stavamo aspettando. Perché la moda spesso ci propone tendenze difficili da sfoggiare nella vita di ogni giorno. Scenografici e sorprendenti, a volte i look creati dagli stilisti sono più vicini a delle opere d’arte che a veri e propri vestiti, di quelli che abbiamo davvero nell’armadio. E, anche in quel caso, spesso i designer sanno trasformare i capi più basici con stampe e fantasie più adatte al Coachella che ad una giornata in ufficio. Ma non in questo caso. Una delle tendenze più forti della Primavera-estate 2021 non vi farà infatti alzare il sopracciglio o spalancare la bocca per lo stupore. Si dà il caso, infatti, che sia proprio alla portata di tutti. È quella del mix di bianco e nero, proposta dai più importanti brand nella sua versione più semplice e chic. No a righe, scacchi, pois e fantasie visivamente più sfrontate. In questo caso, vince la semplicità. Lo sa bene Chanel che del black & white ha fatto la sua griffe e, anche questa stagione, ha mandato in passerella abiti elegantissimi ed essenziali. https://www.youtube.com/watch?v=SVmqagGDv28