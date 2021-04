Inter, Zhang in Italia a fine mese: in arrivo un finanziamento da 250 milioni (Di sabato 24 aprile 2021) Steven Zhang tornerà in Italia settimana prossima, e porterà con sé un finanziamento da 250 milioni di euro. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, che rivela come “da tempo non si ragiona più su un mini-prestito iniziale di 100-150 milioni, ma sul totale di 250, da versare in un’unica soluzione e figlio di una trattativa diretta della casa madre Suning”. Il quotidiano continua, poi, spiegando che il finanziamento arriverà dagli USA: “Da tempo analizza il dossier con Interesse Bain Capital LP, fondo di private equity già attivo nelle trattative con la Lega di Serie A. A insidiare Bain, in salita le quotazioni di Oaktree Capital Management, altro fondo abituato a fare spese in Italia, dagli hotel all’industria. Lo ha rivelato Bloomberg, che ieri ha ... Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) Steventornerà insettimana prossima, e porterà con sé unda 250di euro. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, che rivela come “da tempo non si ragiona più su un mini-prestito iniziale di 100-150, ma sul totale di 250, da versare in un’unica soluzione e figlio di una trattativa diretta della casa madre Suning”. Il quotidiano continua, poi, spiegando che ilarriverà dagli USA: “Da tempo analizza il dossier conesse Bain Capital LP, fondo di private equity già attivo nelle trattative con la Lega di Serie A. A insidiare Bain, in salita le quotazioni di Oaktree Capital Management, altro fondo abituato a fare spese in, dagli hotel all’industria. Lo ha rivelato Bloomberg, che ieri ha ...

Advertising

Gazzetta_it : #Zhang trova i soldi: Inter-fondo, accordo, ecco 250 milioni in più - ZZiliani : Da fonte londinese molto attendibile (ramo private equity): 1. I 250 milioni dati a #Zhang sono per il 30% del valo… - aylaf__ : RT @sportface2016: #Inter, Steven #Zhang torna in Italia con in mano il finanziamento da 250 milioni - sportface2016 : #Inter, Steven #Zhang torna in Italia con in mano il finanziamento da 250 milioni - Deianir17128382 : RT @EL10juve: Francefootball scrive che il fondo che sta per diventare socio di Zhang è lo stesso che ha appena fatto fallire il Bordeaux.… -