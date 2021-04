Inter, giorni decisivi per il finanziamento. Il club in pegno a un fondo? (Di sabato 24 aprile 2021) giorni caldi in casa Inter: ore decisive per quanto riguarda le trattative per il finanziamento che andrebbe a risollevare le condizioni economiche della società .Il club finisce in pegno? Archiviata la questione Superlega, per l’Inter sono giorni fondamentali per il futuro del club. Come riferito da il Sole 24 Ore, nei prossimi giorni (e potrebbe essere ormai questione di ore) potrebbe concludersi con una fumata bianca la trattativa per il finanziamento con il fondo che dovrà Intervenire con una iniezione di denaro per risollevare le sorti economiche del club. Inter, trattative in dirittura d’arrivo per il ... Leggi su newsmondo (Di sabato 24 aprile 2021)caldi in casa: ore decisive per quanto riguarda le trattative per ilche andrebbe a risollevare le condizioni economiche della società .Ilfinisce in? Archiviata la questione Superlega, per l’sonofondamentali per il futuro del. Come riferito da il Sole 24 Ore, nei prossimi(e potrebbe essere ormai questione di ore) potrebbe concludersi con una fumata bianca la trattativa per ilcon ilche dovràvenire con una iniezione di denaro per risollevare le sorti economiche del, trattative in dirittura d’arrivo per il ...

