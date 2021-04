How I met your father, in arrivo lo spin off (Di sabato 24 aprile 2021) Se siete amanti delle serie tv, una delle più amate degli ultimi anni è senza dubbio How I met your mother, tradotto con … E alla fine arriva mamma!. Ebbene, la notizia è ufficiale: è in arrivo lo spin off, che si intitolerà How I met your father. La protagonista sarà Hilary Duff. How I met your father, di cosa parlerà? Hilary Duff interpreterà Sophie, una madre impegnata a raccontare al figlio le circostanze in cui ha incontrato suo padre. “La serie ci catapulterà nel 2021, in un periodo in cui Sophie e la sua stretta cerchia di amici sono ancora alle prese con il capire chi sono, cosa vogliono dalla vita, ma soprattutto come trovare il vero amore in un’era fatta di app per incontri e infinite possibilità” ha dichiarato il canale streaming Hulu, che ha ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 24 aprile 2021) Se siete amanti delle serie tv, una delle più amate degli ultimi anni è senza dubbio How I metmother, tradotto con … E alla fine arriva mamma!. Ebbene, la notizia è ufficiale: è inlooff, che si intitolerà How I met. La protagonista sarà Hilary Duff. How I met, di cosa parlerà? Hilary Duff interpreterà Sophie, una madre impegnata a raccontare al figlio le circostanze in cui ha incontrato suo padre. “La serie ci catapulterà nel 2021, in un periodo in cui Sophie e la sua stretta cerchia di amici sono ancora alle prese con il capire chi sono, cosa vogliono dalla vita, ma soprattutto come trovare il vero amore in un’era fatta di app per incontri e infinite possibilità” ha dichiarato il canale streaming Hulu, che ha ...

