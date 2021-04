Ferrero chiede le dimissioni di Marotta e Scaroni. Adl: «L’argomento non è all’ordine del giorno» (Di sabato 24 aprile 2021) Ieri Agnelli non ha partecipato all’assemblea di Lega Serie A. Al suo posto, per conto della Juventus, c’erano lo Chief Revenue Officer, Ricci, e l’avvocato del club, Gabasio. Marotta e Scaroni, invece, erano presenti, ma sono rimasti in silenzio. Il Corriere dello Sport racconta come si è svolta l’assemblea. “Le loro bocche sono rimaste cucite anche quando, al tramonto dell’Assemblea, De Laurentiis ha chiesto: «Martedì c’è o no l’Assemblea?». Gli ha risposto Ferrero: «Ma hai capito che la Superlega non ci sta più?». Doveva essere quello, infatti, il tema della prossima riunione”. E Ferrero ha incalzato: «Allora dobbiamo far passare tutto così? Non c’è nessuno che si deve dimettere?». Ad intervenire, a quel punto, sono stati De Laurentiis e Barone, che pure avevano firmato la lettera di richiesta di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 aprile 2021) Ieri Agnelli non ha partecipato all’assemblea di Lega Serie A. Al suo posto, per conto della Juventus, c’erano lo Chief Revenue Officer, Ricci, e l’avvocato del club, Gabasio., invece, erano presenti, ma sono rimasti in silenzio. Il Corriere dello Sport racconta come si è svolta l’assemblea. “Le loro bocche sono rimaste cucite anche quando, al tramonto dell’Assemblea, De Laurentiis ha chiesto: «Martedì c’è o no l’Assemblea?». Gli ha risposto: «Ma hai capito che la Superlega non ci sta più?». Doveva essere quello, infatti, il tema della prossima riunione”. Eha incalzato: «Allora dobbiamo far passare tutto così? Non c’è nessuno che si deve dimettere?». Ad intervenire, a quel punto, sono stati De Laurentiis e Barone, che pure avevano firmato la lettera di richiesta di ...

