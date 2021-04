Crivelli e Milva | una vita in scena Il regista | ' Disciplina ferrea | sempre stata una primadonna'

(Di sabato 24 aprile 2021) 'Credo d'averla vista la prima volta, agli inizi degli anni '60, al debutto di un mio spettacolo in un teatro milanese, adesso non ricordo se fosse un recital con Maria Monti, allora fidanzata di ...

leggo.it

Filippo, 93 anni, è stato, con Giorgio Strehler, il regista italiano che ha più volte direttosui palcoscenici italiani e stranieri, una lunga serie di successi, il più importante dei ...... e poi sul palco di Ferrara il 5 marzo 1992 con "Canzoni tra le due guerre", uno spettacolo musicale a cura di Filippo(Dischi Ricordi),canta un nuovo Brecht con "Non sempre splende ...«Credo d’averla vista la prima volta, agli inizi degli anni ’60, al debutto di un mio spettacolo in un teatro milanese, adesso non ricordo se fosse un recital con Maria ...Per molti è stata la «Pantera di Goro», provincia ferrarese, ai tempi in cui cantava a Sanremo col capello ribelle e il vestito di mammà Il mare nel ...