Chi è Raffaele di Amici 2021: curiosità e vita privata (Di sabato 24 aprile 2021) Va in onda oggi il serale di Amici 2021, in prima serata su Canale 5.Tra i concorrenti c'è Raffaele Renda, il cantante che ha partecipato all'ultima edizione del talent show. Ma chi è Raffaele di Amici 2021? Scopriamo insieme la sua vita e alcune curiosità. Raffaele ha 20 anni, è infatti nato nel 2000. Inoltre, è nato a Lamezia Terme, e la sua professione, attualmente, è quella del cantante. Purtroppo, non ci sono tante informazioni sulla sua vita, ma sappiamo che subito dopo il diploma ha deciso di dedicarsi anima e corpo alla sua più grande passione: la musica. Infatti, dopo essere entrato nella scuola di Amici, si è distinto subito per il suo talento e l'originalità dei suoi inediti.

