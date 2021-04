Anticipazioni Verissimo- Martina su Aka7even non volevo che soffrisse

(Di sabato 24 aprile 2021) Nella puntata che andrà in onda domani del Talk Show, condotto da Silvia Toffanin, avremo come ospite l'ultima eliminata di questa edizione:Miliddi.La giovane ballerina ha parlato del suo rapporto con il cantantee dell'avvicinamento a Raffaele.si confessa a: "Il mio rapporto con Aka è finito all'interno della scuola"La giovane ballerina di danze latino-americane,Miliddi, è stata eliminata la settimana scorsa da Amici di Maria De Filippi.Torna a parlare ai microfoni diraccontando del suo difficile rapporto con la madre e delle love story avute nel programma.In primo luogo ha parlato della sua relazione con Luca (), che ha appassionato i fan di Amici durante questi ...

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Verissimo

Ma cosa c'è di vero in questa storia? Martina Miliddi ospite a Verissimo, nel salotto di Silvia ... Durante l'intervista, secondo alcune anticipazioni, la giovane sembra aver ripercorso la sua ...