Anticipazioni DayDreamer puntate dal 26 al 30 aprile 2021: Can non vuole allontanarsi da Sanem (Di sabato 24 aprile 2021) Nelle puntate della soap opera turca vedremo in che modo il sentimento di Can crescerà nuovamente per Sanem. I due sembrano poter trovare un punto di contatto, ma la giovane non vuole costruire il suo amore dalle ceneri delle sue delusioni…. Anticipazioni DayDreamer puntate dal 26 al 28 aprile 2021: Can non vuole allontanarsi da Sanem Can passa tutta la notte abbracciato con Sanem sapendo che prima o poi la ragazza dovrà andare via. Al solo pensiero si sente male, e ammette di non poter stare senza di lei. Sanem però frena perchè teme di rivivere le stesse dinamiche del passato. Il momento di tornare alla vita di tutti i giorni consentirà loro di capire quello che ... Leggi su anticipazioni (Di sabato 24 aprile 2021) Nelledella soap opera turca vedremo in che modo il sentimento di Can crescerà nuovamente per. I due sembrano poter trovare un punto di contatto, ma la giovane noncostruire il suo amore dalle ceneri delle sue delusioni….dal 26 al 28: Can nondaCan passa tutta la notte abbracciato consapendo che prima o poi la ragazza dovrà andare via. Al solo pensiero si sente male, e ammette di non poter stare senza di lei.però frena perchè teme di rivivere le stesse dinamiche del passato. Il momento di tornare alla vita di tutti i giorni consentirà loro di capire quello che ...

