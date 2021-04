Amici 20, Aka7even è disco d’oro: lo scherzo di Maria De Filippi (Di sabato 24 aprile 2021) Quando ormai manca poco al sesto serale di Amici 20, atteso per la serata di questo 24 aprile 2021, il daytime del talent ha sorpreso il pubblico tv con la notizia del nuovo traguardo raggiunto da Aka7even. Si tratta del primo disco d’oro che il cantante ha ottenuto con un inedito presentato nella scuola di Maria De Filippi. Nel nuovo appuntamento pomeridiano, Queen Mary ha inscenato uno scherzo destinato alla classe di allievi concorrenti del serale, facendo credere ai ragazzi che vi fossero delle punizioni per loro in arrivo, con l’introduzione di un videomessaggio. Ma, a sorpresa, l’rvm immortala la prima certificazione ricevuta in musica da Aka7even. Intanto, il cantante dalla tinta biondo platino commuove il web, per la scelta maturata sul suo ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 24 aprile 2021) Quando ormai manca poco al sesto serale di20, atteso per la serata di questo 24 aprile 2021, il daytime del talent ha sorpreso il pubblico tv con la notizia del nuovo traguardo raggiunto da. Si tratta del primoche il cantante ha ottenuto con un inedito presentato nella scuola diDe. Nel nuovo appuntamento pomeridiano, Queen Mary ha inscenato unodestinato alla classe di allievi concorrenti del serale, facendo credere ai ragazzi che vi fossero delle punizioni per loro in arrivo, con l’introduzione di un videomessaggio. Ma, a sorpresa, l’rvm immortala la prima certificazione ricevuta in musica da. Intanto, il cantante dalla tinta biondo platino commuove il web, per la scelta maturata sul suo ...

Advertising

_PuntoZip_ : Oggi in TV: A VERISSIMO l’ultima eliminata dal serale di “Amici” MARTINA MILIDDI : “La storia con Aka7even si è con… - CeccarelliL_ : Oggi in TV: A VERISSIMO l’ultima eliminata dal serale di “Amici” MARTINA MILIDDI : “La storia con Aka7even si è con… - Reality_House : #Deddy si conferma il preferito di #RealityHouse! In netta salita #aka7even! ???? - nonplvssed : mai visto amici ma raga strabello l'inedito di aka7even -