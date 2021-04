Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2021 ore 12:30 (Di venerdì 23 aprile 2021) Viabilità DEL 22 APRILE 2021 ORE 12.20 MARCO CILUFFO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO RALLENTATO SULLA TANGENZIALE IN PROSSIMITÀ IN VIA DELLE VALLI CAUSA INCIDENTE IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO ALTRE CODE LE TROVIAMO SULLA CASSIA ALTEZZA VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI SULLA NOMENTANA CHIUSURA TEMPORANEA IN VIA DI SANT’ALESSANDRO ALTEZZA CAVALCAVIA CAUSA INCIDENTE IN VIA BELMONTE IN SABINA POSSIBILI RALLENTAMENTI SUL QUADRANTE DI CASAL MONASTERO INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDIAMO DELLO SCIOPERO NAZIONALE DI OGGI ATTIVO DALLE 9:00 FINO ALLE 17. PER TUTTI GLI ORARI E CANCELLazioNE DEI TRENI NOTIZIE COLLEGATEVI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT DA MARCO CILUFFO è TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 aprile 2021)DEL 22 APRILEORE 12.20 MARCO CILUFFO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO RALLENTATO SULLA TANGENZIALE IN PROSSIMITÀ IN VIA DELLE VALLI CAUSA INCIDENTE IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO ALTRE CODE LE TROVIAMO SULLA CASSIA ALTEZZA VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI SULLA NOMENTANA CHIUSURA TEMPORANEA IN VIA DI SANT’ALESSANDRO ALTEZZA CAVALCAVIA CAUSA INCIDENTE IN VIA BELMONTE IN SABINA POSSIBILI RALLENTAMENTI SUL QUADRANTE DI CASAL MONASTERO INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDIAMO DELLO SCIOPERO NAZIONALE DI OGGI ATTIVO DALLE 9:00 FINO ALLE 17. PER TUTTI GLI ORARI E CANCELNE DEI TRENI NOTIZIE COLLEGATEVI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT DA MARCO CILUFFO è TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA ...

Avezzano, Terminal Bus a Piazzale Kennedy: come cambierà l'area ...valenza poiché consente la riqualificazione dell'area terminal e l'ottimizzazione della viabilità e ...per il secondo anno consecutivo FRONTE COMUNE PER IL PROGETTO Ferrovia veloce Avezzano - Roma - ...

