“Verissimo”: gli ospiti della puntata del 24 aprile (Di venerdì 23 aprile 2021) Lo show torna in onda alle 15.30 Sabato 24 aprile su Canale 5, torna, questa volta alle 15.30 (dopo lo slittamento di settimana scorsa per i funerali di Filippo) l’ appuntamento con Verissimo, condotto, come sempre da Silvia Toffanin. Sono state nemiche per anni e poi è scoppiata una bellissima amicizia. Per la prima volta insieme a Verissimo Marcella Bella e Donatella Rettore. Lei è una delle più grandi attrici del teatro e del cinema italiano. In studio Monica Guerritore. Ampio spazio ai protagonisti del serale di “Amici” con Lorella Cuccarini, Arisa e l’ultima eliminata: la ballerina Martina Miliddi. Ospite Don Davide Banzato, assistente spirituale della Comunità Nuovi Orizzonti, che racconta nel libro “Tutto ma prete mai” il suo complesso percorso spirituale. A Verissimo intervista di coppia per ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Lo show torna in onda alle 15.30 Sabato 24su Canale 5, torna, questa volta alle 15.30 (dopo lo slittamento di settimana scorsa per i funerali di Filippo) l’ appuntamento con, condotto, come sempre da Silvia Toffanin. Sono state nemiche per anni e poi è scoppiata una bellissima amicizia. Per la prima volta insieme aMarcella Bella e Donatella Rettore. Lei è una delle più grandi attrici del teatro e del cinema italiano. In studio Monica Guerritore. Ampio spazio ai protagonisti del serale di “Amici” con Lorella Cuccarini, Arisa e l’ultima eliminata: la ballerina Martina Miliddi. Ospite Don Davide Banzato, assistente spiritualeComunità Nuovi Orizzonti, che racconta nel libro “Tutto ma prete mai” il suo complesso percorso spirituale. Aintervista di coppia per ...

Advertising

xManuelVanacore : Ad esempio il Napoli, è verissimo che ha un attacco molto forte, ma dopo quel girone di andata con quel gioco chi s… - SocialArtistOF : Domani, nuovo appuntamento con #Verissimo. Tra gli ospiti le #CuccArisa e Martina di #Amici20, Massimo Ciavarro,… - AntonellaBordi4 : @PiccolaFlo_82 Verissimo......amato dalle donne.....e snobbato dagli uomini....ma come sempre gli uomini capisco in caxxo... - bfromheaven : @sambucaproblems verissimo letteralmente insostenibile non capisco come ci siano persone che preferiscono lei a bla… - lunastortva : NO ALLORA prima di andare a dormire devo dire MA IL PALAZZO GLI INTERNI SONO BELLISSIMI CIOÈ È TUTTO VERISSIMO ?????????? -