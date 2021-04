Vaccini in Lombardia, la mappa dei comuni: da Viggiù a Iseo ecco chi è più avanti (Di venerdì 23 aprile 2021) La mappa della Regione con il numero di somministrazioni in rapporto alla popolazione. A Milano solo l’8% ha ricevuto due dosi Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 23 aprile 2021) Ladella Regione con il numero di somministrazioni in rapporto alla popolazione. A Milano solo l’8% ha ricevuto due dosi

Advertising

FontanaPres : Ieri in Lombardia abbiamo superato le 65.000 dosi somministrate in un solo giorno e oggi arrivano le prime dosi del… - sole24ore : Vaccini in Lombardia, la mappa dei comuni: da Viggiù a Iseo ecco chi è più avanti - pfmajorino : Ogni giorno un esponente della destra in #Lombardia attacca la disastrosa scelta della Regione di usare 'Aria' per… - tigrelt : RT @Teresat73540673: - VCountry3 : RT @Teresat73540673: -